Ecco le spettacolari e mozzafiato foto della 'Super-Luna di Sangue'

Vi avevamo avvisato di non perdervi l'evento della "Super-Luna di Sangue", la prima eclissi lunare dall'ormai lontano gennaio 2019 e solo una delle due eclissi lunari a cui assisteremo nel 2021. Non solo: l'evento è stato particolarmente speciale perché il nostro satellite si trovava molto vicino alla Terra, apparendo più grande del solito.

Ve lo siete persi? Non preoccupatevi perché fortunatamente migliaia di astrofotografi hanno immortalato l'evento e condiviso le loro foto sul web. Il fenomeno si chiama "Luna di sangue" non a causa di qualche "maledizione", ma semplicemente per "colpa" della luce che che attraversava l'atmosfera terrestre.

In Italia non è stato possibile osservare l'evento nella sua interezza, poiché il colore rosso è stato visto solamente negli Stati Uniti continentali occidentali, in Canada, in Messico, nella maggior parte dell'America centrale, nell'Ecuador, nel Perù occidentale, nel sud del Cile e nell'Argentina. Quella di questa settimana è stata però la Superluna più grande di tutto il 2021.

Quando accade questo comune fenomeno, il nostro satellite appare sensibilmente più luminoso e più grande, in particolare, nella giornata di ieri, la Luna è stata del 15% più luminosa e del 7% più grande rispetto alle classiche lune piene che si presentano ogni 28 giorni. Potrete trovare le suggestive immagini dell'evento come sempre in calce alla notizia (qui sotto).

Buona visione!