Uno spettacolo di 600 droni ha ricreato le opere più famose di Vincent Van Gogh

La "Notte stellata" di Vincent Van Gogh è sicuramente una delle opere più famose del pittore, ed è stata riproposta in molte "versioni". L'opera d'arte immediatamente riconoscibile è stata riportata su poster, tazze da caffè e magliette; recentemente inoltre è stata protagonista di un nuovo record mondiale.

Nella città di Tianjin, nella Cina settentrionale, 600 droni hanno ricreato la "Notte stellata" stabilendo un nuovo Guinness World Record. È stata EFYI Group, una società di produzione di droni, insieme all'Università di Tianjin in Cina, a stabilire il record per l'animazione più lunga eseguita da veicoli aerei senza pilota (UAV) con un tempo di 26 minuti e 19 secondi.

La performance dei droni in poche parole ha raccontato la storia della vita dell'artista, passando attraverso le sue opere più famose. "Realizzare un'animazione a figura intera è stata una sfida difficile per l'intero team, sia dal punto di vista tecnico che creativo", ha dichiarato Zhang Siqi, direttore operativo del gruppo EFYI.

Per modellare i droni in queste immagini, il gruppo EFYI ha utilizzato la tecnologia di posizionamento ad alta precisione, insieme alla tecnologia di sincronizzazione per ottenere "un'azione coordinata". Troverete il magnifico video dello spettacolo allegato qui sopra nella notizia. Non solo la "Notte stellata", potrete ammirare anche altre opere dello stesso Van Gogh, come "Campo di grano con cipressi" e la serie "Girasoli".

Godetevi lo spettacolo.