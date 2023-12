Lo spettacolo dei 98 pollici di Samsung con un Galaxy S23 ULTRA in omaggio

Stavolta andiamo persino oltre i 75 pollici Samsung in offerta, per raccontarvi una delle più interessanti iniziative promozionali sull'Home Entertainment di questa ultima finestra di 2023.

Dall'11 dicembre e fino al 14 gennaio 2024, infatti, chi acquisterà una TV compatibile con la promo si porterà a casa un omaggio imperdibile, il Samsung Galaxy S23 Ultra, uno dei migliori smartphone del 2023.

Il prerequisito per partecipare all'iniziativa è quello di acquistare una TV compatibile tra quelle elencate, per l'esattezza i modelli da 98 pollici attualmente presenti nel catalogo dell'azienda.

In particolare, stiamo parlando di due prodotti. Il primo, il Q80C da 98" (QE98Q80CATXZT) è un pannello QLED 4K che viene attualmente venduto a 4.999 euro sullo shop ufficiale Samsung, con uno sconto del 3,85% sui 5.199 euro di listino.

Non meno interessante il secondo, il QN90A sempre da 98" (QE98QN90AATXZT). In questo caso siamo davanti a un pannello Neo QLED con tecnologia Quantum Matrix e Quantum Dot per migliorare colori, contrasti e retroilluminazione. Il QN90A viene proposto a 9.999 euro per questa diagonale.

Nonostante si tratti di pannelli destinati a un segmento molto specifico, vale la pena ricordare che si tratta comunque di un vantaggio non di poco conto, soprattutto per chi aveva già puntato lo smartphone top di gamma di Samsung, un omaggio dal valore commerciale di 1.479 euro.

Dopo aver acquistato la TV nell'intervallo di date indicato in alto (11 dicembre 2023 - 14 gennaio 2024), non dovrete fare altro che accedere all'iniziativa promozionale entro 15 giorni dalla data di consegna. In seguito, lo smartphone vi verrà consegnato seguendo i termini e le condizioni dell'offerta.