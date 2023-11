Un nuovo spettacolo di comete, forse il più bello dell'anno, sta arrivando!

Tra l’8 e il 24 dicembre, regalati per Natale uno spettacolo unico: la pioggia di stelle cadenti più intense e affascinanti dell’anno. Questo fenomeno si ottiene quando la Terra attraversa la scia di detriti lasciata da un asteroide battezzato da noi terrestri con il nome di 3200 Phaethon.

Le particelle di polvere che entrano nell’atmosfera terrestre si incendiano, creando fantastici effetti luminosi che sembrano provenire dalla costellazione dei Gemelli; non a caso, queste scie di luce prendono il nome di Geminidi.

In realtà, il momento migliore per ammirare le Geminidi è la notte tra il 13 e il 14 dicembre, in quanto è previsto il picco di attività. Qualora le condizioni metereologiche e di luce lo permetteranno, sarà possibile ammirare fino a 120 meteore in un’ora. La luna nuova, quest’anno, cade il 12 dicembre, perciò possiamo ritenerci abbastanza fortunati, in quanto il cielo sarà più buio e le stelle cadenti più visibili.

Insomma, cerca un luogo lontano dalle luci artificiali, scarica una qualsiasi app che ti permetta di mappare le stelle e vai alla ricerca della costellazione dei Gemelli. Se hai intenzione di organizzare una serata con la tua metà o con i tuoi amici appassionati di astronomia, questo è il momento migliore per munirsi di sedie a sdraio e coperte. Le Geminidi sono visibili ad occhio nudo e non c’è alcun bisogno di strumenti ausiliari come telescopi e binocoli.