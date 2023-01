Spettacolo, il James Webb ha osservato un asteroide con gli anelli come Saturno

Esistono una miriade di corpi celesti bizzarri nel nostro Universo, ma per trovarli non dobbiamo viaggiare milioni di anni luce, poiché possiamo osservarli anche nel nostro Sistema Solare. Nel 2013, pensate, gli astronomi hanno fatto una scoperta unica nel suo genere: Chariklo, un asteroide chiamato "centauro" con degli anelli simili a Saturno.

Recentemente il telescopio spaziale James Webb - che ha avuto qualche piccolo problema - ha dato un'occhiata e ha scoperto che gli anelli sono di ghiaccio. "Gli spettri dei telescopi terrestri avevano accennato alla sua presenza, ma la grande qualità dello spettro Webb ha rivelato per la prima volta la chiara firma del ghiaccio cristallino", ha affermato Noemí Pinilla-Alonso, scienziata planetario della NASA.

Questo è l'unico corpo più piccolo conosciuto per avere i propri anelli, nonché il solo che non è un pianeta in piena regola. Certo, è il più grande centauro conosciuto, "solo" 51 volte più piccolo della Terra, e può essere osservato tra le orbite di Saturno e Nettuno - insomma, molto lontano dai nostri occhi e soprattutto dal Sole.

Durante il loro esame, gli astronomi hanno individuato alcuni cali nella curva della luminosità dell'oggetto che corrispondevano alla presenza due anelli. Gli studi non sono di certo finiti qui e in futuro ce ne saranno molti altri: "dalle forme delle curve di luce dell'occultazione ed esploreremo anche lo spessore degli anelli, le dimensioni e i colori delle particelle dell'anello e altro ancora", continua Pinilla-Alonso. "Speriamo di ottenere informazioni sul motivo per cui questo piccolo corpo ha anche degli anelli, e forse rilevare nuovi anelli più deboli."