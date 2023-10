La spezia più preziosa del mondo costa più dell'oro e la conosciamo molto bene

Esiste una spezia che brilla per il suo valore inestimabile, superando persino il costo dell'oro, e che noi italiani conosciamo molto bene. Protagonista di molti piatti, soprattutto i risotti, stiamo parlando dello zafferano.

Questa preziosa spezia proviene dai fiori viola dello zafferano crocus (Crocus sativus) e inizia la sua vita come stilo arancione brillante, parte del sistema riproduttivo femminile del fiore. Cosa rende lo zafferano così costoso e ambito? La risposta risiede nel suo processo di raccolta estremamente laborioso.

Ogni fiore ha solo tre stili, che devono essere raccolti a mano. Per ottenere un solo chilo di zafferano, sono necessari circa 75.000 fiori! E la sfida non finisce qui. Questi fioriscono solo per poche settimane all'anno in alcune parti del mondo. Dopo la raccolta, gli stili sono delicati e richiedono una manipolazione attenta.

Vengono trasformati nella forma che conosciamo venendo disseccati lentamente su fuochi di carbone. Questo processo, oltre ad essere meticoloso, aggiunge ulteriormente al costo della spezia. Non sorprende quindi che lo zafferano autentico possa costare tra i 2.000 e i 10.000 dollari al chilo. A causa del suo alto valore, non mancano le imitazioni sul mercato (un po' come l'oro degli sciocchi).

Costa molto, lo sappiamo, ma lo zafferano non solo aggiunge un sapore dolce e terroso ai piatti, ma dona anche un colore dorato che impreziosisce ogni preparazione culinaria. Lo zafferano vale più dell'oro, ma ci sono metalli molto più costosi.