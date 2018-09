Sphero lancia Bolt, la palla robotica con luci a LED programmabili

Nuova sfera robotica per Sphero, che ha annunciato oggi il lancio di Bolt. Rispetto ai predecessori è simile ad SPRK+, ma include delle luci a LED Matrix 8x8 che danno alla pallina quel pizzico di vivacità che gli mancava.

Sphero Bolt può essere programmata utilizzando l'applicazione Sphero Edu per iOS, Android, Kindle, Mac, Windows e Chrome ed è dotata di un sensore ad infrarossi a 360°, che la rende compatibile con più dispositivi in contemporanea, indipendentemente dalle loro posizioni.

Il produttore ha anche incluso un sensore d'illuminazione ambientale che può essere utilizzato per creare esperienze varie: ad esempio si può fare in modo che il robot segua la luce.

Bolt include anche un magnetometro (una bussola) che faciliterà l'orientamento quando si decide di controllare la sfera manualmente. Il kit include anche un add-on con le indicazioni dei punti cardinali, il che vuol dire che può essere usata come una vera e propria bussola.

A livello tecnico è anche presente una batteria che garantisce due ore con una singola ricarica, ma anche un sensore Bluetooth con portata di 30 metri, e la certificazione che la rende impermeabile. Nella confezione è anche presente una base di ricarica ed alcuni adesivi.

Il costo, non certo basso, è di 150 Dollari. L'acquisto può essere effettuato attraverso questo indirizzo.