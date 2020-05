Spia robot si è 'infiltrata' all'interno di un branco di gorilla, ecco quello che ha visto

Grazie ad un robot abilmente "mascherato" da gorilla, dei ricercatori sono riusciti ad ottenere delle osservazioni mai viste prima di gorilla di montagna. Ad esempio, questi animali sembrano "cantare" durante la cena, un comportamento che non è mai stato documentato in video.

Sebbene gli operatori di macchine fotografiche umane mantengano in genere una distanza di sicurezza dai gorilla selvatici, la spia animatronica è stata in grado di infiltrarsi in un gruppo di primati e filmare le loro routine quotidiane. Mentre sgranocchiavano foglie e steli, queste creature canticchiavano, accompagnando il loro pasto con un "coro di apprezzamento" vocale.

Sotto l'occhio attento della telecamera spia, le grandi scimmie hanno anche rivelato di non seguire il "galateo", punteggiando la loro cena con una presenza quasi costante di flatulenze. Gli autori dello studio, pubblicato su PLOS ONE, hanno anche appreso che i maschi "cantavano" più spesso delle femmine e che i gorilla avevano maggiori probabilità di cantare mentre mangiavano piante e semi acquatici, piuttosto che insetti.

In futuro, altri animali robotici potrebbero essere usati per spiare i comportamenti di altre creature. Tuttavia, l'infiltrazione non è stata facile: gli esperti hanno dovuto creare degli occhi molto realistici, poiché la comunicazione oculare è molto importante tra i gorilla; inoltre hanno anche dovuto passare "l'ispezione" da parte del maschio dominante.

Il robot è stato anche in grado di battere il petto in risposta al battito del petto di un piccolo gorilla. "Abbiamo avuto questo meraviglioso, magico momento in cui c'è stato questo adorabile avanti e indietro tra il nostro gorilla spia e il piccolo gorilla, dove interagivano davvero", riferiscono gli autori delle riprese. "Sarebbe molto difficile da vedere con le tecniche di ripresa tradizionali."