Le spiagge di colore blu sono una vera rarità ed ecco come sono fatte

In natura possiamo trovare differenti cromaticità di sabbia; ad esempio, in Islanda, ci sono le caratteristiche spiagge di sabbia nera, mentre in Alaska troviamo una sabbia composta da molti minerali graziosi e in Namibia, invece, possiamo osservare la sabbia blu brillante.

Vi siete mai soffermati sulla rarità del colore blu in natura? Meno del 10% delle specie fiorite nel mondo sono in grado di produrre siffatta tonalità. Nelle rocce, invece, esso compare più comunemente come sodalite, un minerale che si trova nelle rocce ignee successivamente cristallizzate in magma ricche di sodio. Non a caso, è riconosciuta come la “pietra del sale”.

La sodalite, per esser precisi, è formata da sodio, alluminio, silicio, ossigeno e cloro. Essa può apparire come una roccia uniforme di colore blu oppure come una sfumatura che adorna le rocce comuni. A causa del suo aspetto, il minerale è molto apprezzato per la creazione di oggetti, quali bicchieri e gioielli. La Namibia, in Africa, è un paese ricco di sodalite, perciò non è raro contemplare l’azione levigatrice del vento e delle onde su queste pietre, disegnando splendide spiagge di colore blu.

In pratica, il colore della sabbia di una spiaggia è determinato dai residui rocciosi presenti nella regione specifica. La già citata Alaska, infatti, presenta una sabbia molto particolare, anch’essa contenente minerali bluastri. Questi sono il risultato dell’erosione della glauconite, altresì detto fillosilicato di ferro e potassio.

[MaxBaumann/iStock]