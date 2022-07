Spiagge di New York vengono chiuse dopo avvistamenti multipli di squali

Il terrore più grande di tutti i bagnanti si è realizzato: dopo che i funzionari hanno riferito di "avvistamenti multipli" vicino alla costa, diverse spiagge di New York sono state chiuse al pubblico. Bagnini e surfisti, infatti, hanno avvistato queste creature in acqua.

Allo stesso tempo, la NYPD Aviation Unit ha iniziato a condurre la sorveglianza aerea delle acque intorno a Rockaway per determinare quando sarebbe stato sicuro per i nuotatori rientrare. "Decidiamo quando aprire e chiudere una spiaggia a causa di avvistamenti di squali", ha dichiarato a LiveScience Dan Kastanis, portavoce dei parchi di New York. "Se appropriato, i bagnini fischieranno le persone in acque meno profonde o, in casi estremi, fischieranno le persone fuori dall'acqua; decisione in base a un avvistamento confermato, alle dimensioni dello squalo e alla sua vicinanza a la costa."

Nelle ultime settimane, cinque persone hanno ricevuto morsi di squalo non fatali al largo delle spiagge di Long Island. Non si parla di certo del grande squalo bianco: la maggior parte degli squali visti vicino alla costa di Long Island tendono ad essere piccoli, misurano da 1,2 a 1,5 metri e sono spesso i "cuccioli" di quelli più grandi che in genere non si avvicinano alla riva. In risposta a questi avvistamenti, ci sarà una maggiore sorveglianza che comporterà un aumento dei bagnini e del numero di droni, barche ed elicotteri.

"Le nostre spiagge oceaniche, il Long Island Sound, molti di questi posti sono migliorati molto, molto meglio negli ultimi due anni", ha dichiarato a CBS News Christopher Paparo, manager del Marine Sciences Center di Stony Brook University a Southampton. "Se ci sono squali nella tua zona, significa che è un ecosistema sano."

Incredibile come gli esseri umani si preoccupino degli squali, quando sono gli squali che dovrebbero preoccuparsi di loro... visto che noi facciamo centinaia di migliaia di morti più di loro.