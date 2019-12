Spiaggia della California 'invasa' da migliaia di questi vermi dalla bizzarra forma

Come insegnano i film, le cose più strane e bizzarre succedono - la maggior parte delle volte - in America. Recentemente, dopo un paio di giornate di mal tempo, i residenti della San Francisco Bay Area, un'area metropolitana statunitense che circonda la baia settentrionale della città, hanno trovato la loro spiaggia invasa da questi bizzarri vermi.

"Non avevo idea di cosa potessero essere... è andata avanti per due miglia", afferma un residente a Vice. "Ho camminato per un'altra mezz'ora ed erano sparsi dappertutto. C'erano gabbiani sulla spiaggia per tutto il tempo che dopo aver mangiato così tanto riuscivano a malapena a stare in piedi."

Nessuna invasione aliena, per fortuna. Si tratta semplicemente di una strana specie di verme marino conosciuto ufficialmente come Urechis caupo o, in modo non ufficiale, "verme locandiere grasso", "verme locandiere" o "pesce pene".

"Sì, l'aspetto fisico del verme locandiere è molto particolare", scrive il biologo Ivan Parr sul sito web di Bay Nature. "Ma è perfettamente adatto per una vita trascorsa sottoterra." Trovato lungo la costa occidentale del Nord America, questa creatura lunga circa 25 centimetri costruisce la sua casa nella sabbia o nel fango in tunnel a forma di "U".

Il nome del verme (locandiere grasso) non è casuale. I tunnel scavati dalla creatura sono luoghi perfetti per granchi e gamberetti (i Macgyver del mondo dei crostacei), che si nutrono del plancton che il vermone rilascia mentre si muove. Come mai, allora, questa invasione in superficie? A causa del brutto tempo, che ha rimescolato la sabbia e ha portato in superficie centinaia di queste creature.

Insomma, ci sono vermi che riescono ad emettere alcuni dei suoni più forti dell'oceano, mentre altri, semplicemente, hanno forme molto curiose. Che bella la natura.