No, questo non è un pezzo di spazzatura, ma un essere vivente: ecco cosa

Mentre si trovava sulla spiaggia di una zona protetta in Texas, chiamata Padre Island National Seashore, una guardia del parco ha notato qualcosa di davvero curioso: quella che sembrava una corda gialla abbandonata da qualcuno. In realtà non si tratta di un pezzo di spazzatura abbandonata sulla spiaggia, ma di una specie di corallo molle.

Si chiama Leptogorgia virgulata (viene anche chiamata in modo non ufficiale "frusta di mare") e sono creature che possono avere i colori più disparati: rosso, giallo, arancione, viola o lavanda. Tuttavia, "vediamo principalmente le varietà gialle e rosse lavarsi sulle nostre spiagge", scrivono i rappresentati del parco.

La Leptogorgia virgulata si trova su rocce a profondità fino a 20 metri lungo i margini occidentali dell'Oceano Atlantico (in calce alla notizia potrete vedere una foto del loro habitat naturale). Può capitare, a volte, che queste creature siano strappate dai loro habitat oceanici e depositate sulle spiagge; qui vengono scambiate per lenze o corde, e vengono molto spesse raccolte pensando sia spazzatura.

"In generale, la maggior parte è morta quando finisce sulla spiaggia", ha dichiarato Rebekah Claussen, una guida del parco che ha trovato l'esemplare l'1 febbraio. "Quando si stacca dalla sua base, significa che molto probabilmente è morto. Si consiglia di lasciare la frusta di mare sulla spiaggia perché è naturale e si decomporrà e aiuterà l'isola", afferma infine Claussen.

I coralli ultimamente non se la passano per niente bene, recentemente c'è stato un evento di sbiancamento senza precedenti nella Grande Barriera Corallina, che ha perso metà dei suoi coralli dal 1995.