Spiare il gatto di Schrodinger senza aprire la scatola

La meccanica quantistica è una teoria molto difficile da comprendere e ancor più difficile da spiegare. Il Professor Holger F. Hoffman dell'università di Hiroshima e Kartik Patekar dell'istituto tecnologico di Bombay hanno provato a risolvere uno dei più grandi misteri: come misurare lo stato di un sistema senza alterarlo?

Nella meccanica quantistica un sistema è descritto da una sovrapposizione di stati, ognuno dei quali è legato a un possibile risultato dell'esperimento che si vuole osservare. La misura costringe il sistema a collassare su un singolo stato e a dare quindi un unico esito alla misura.

Nel loro nuovo lavoro, i due scienziati hanno ipotizzato di poter leggere le informazioni da un sistema quantistico lontano dal sistema stesso, i ricercatori possono determinare il suo stato senza alterarlo. Dopo l'analisi è possibile ripristinare l'esatta sovrapposizione di stati grazie ad un'appropriata lettura dei dati.

"Normalmente cerchiamo qualcosa tramite l'osservazione. Ma in questo caso l'osservazione cambia l'oggetto, questo è il problema con la Meccanica Quantistica. Possiamo utilizzare una matematica complicata, ma siamo sicuri che la matematica descriva la realtà? Quando effettuiamo una misura dobbiamo fare uno scambio e il resto delle possibilità va perso" spiega Hofmann.

Quando Patekar ha passato un mese all'Università di Hiroshima, i due fisici hanno immaginato la possibilità di effettuare una misura senza pagare alcun prezzo; per fare questo sono partiti dalla famosa storia del gatto di Schrodinger.

Il gatto è in una scatola e lo scienziato non sa se è vivo o morto. Una fotocamera scatta una foto da una posizione esterna; la foto è sfocata, non possiamo sapere se è vivo o morto ma solo riconoscere che è un gatto. Il flash della fotocamera rimuove la sovrapposizione degli stati dell'animale. La foto è legata al gatto e possiamo decidere il destino dell'animale osservando la foto; è un perfetto esempio di "entanglement quantististico".

La foto può essere sviluppata in molti modi, tramite un computer o tramite una camera oscura; in base al metodo utilizzato possiamo capire lo stato del gatto e cosa ha fatto il flash, così da restaurare la precedente sovrapposizione di stati.

Questo è solo un primo passo nella comprensione della meccanica quantistica, le possibili applicazioni vanno dallo sviluppo di computer quantistici, alle misure di precisione e la crittografia, fino allo sviluppo di una moneta quantistica.