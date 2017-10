Spiare gli utenti attraverso la fotocamera dell'iPhone? Si può, ecco come

Un ingegnere di Google ha scoperto un bug allarmante di iOS , che permette a qualsiasi applicazione per scattare foto da iPhone di spiare segretamente gli utenti. A quanto pare sarebbe anche possibile scattare fotografie e registrare video, il tutto all’insaputa dei possessori.

Felix Krause, nella fattispecie, sottolinea che si tratta di un difetto nel prompt dell’ID Apple, il quale gli ha permesso di scoprire che qualsiasi applicazione per iPhone con il permesso di accedere alla fotocamera può scattare foto e registrare video, senza alcun consenso.

A quanto pare, questo bug permetterebbe di accedere ad entrambe e le telecamere, ed anche di eseguire il riconoscimento facciale e delle espressioni.

Ciò potrebbe consentire ad alcune app di monitorare le espressioni per rilevare l’umore degli utenti, e di offrire contenuti basati su di esso, ma ci sono scenari ben più gravi: cosa potrebbe succedere a chi usa il cellulare in bagno?

Krause elenca un mucchio di applicazioni che sono in grado di ottenere questi permessi, ma sottolinea che le app non sono in grado di scattare foto o registrare video all’insaputa degli utenti quando sono in background, il che vuol dire che quando sono chiuse non c’è modo di essere preoccupati.

Lo sviluppatore di Google ha creato un’applicazione per iOS che illustra il problema, come mostrato nel filmato che trovate in apertura. Apple almeno al momento non ha diffuso alcun comunicato sulla questione, ma gli utenti sono giustamente preoccupati per la loro sicurezza e privacy.