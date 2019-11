Abbiamo scoperto qualcosa del Sole che non sapevamo

La generazione di spicole sulla superficie del sole, dette spicole solari, è un fatto noto dal 1877 ma la loro causa è rimasta per lungo tempo un mistero. Ora, un team internazionale di ricercatori pensa di aver risolto l'arcano: è colpa della riconnessione magnetica.

Ma, per cominciare, cosa sono le spicole? Sono piccoli getti di plasma presenti su tutta la superficie del sole. La loro durata è estremamente piccola, solo pochi minuti, rendendo il relativo studio particolarmente complesso. La corona solare (una specie di atmosfera del sole) è più calda della superficie del Sole, e questo è certamente un fatto strano, tanto che i fisici che si occupano di evoluzione stellare, in particolar modo del Sole (che potrebbe ancora emettere super-brillamenti), si chiedono da tempo se questo non abbia a che fare proprio con le spicole solari. Per trovare risposte, i ricercatori hanno utilizzato il telescopio Goode Solar Telescope, trovando qualcosa di nuovo: una macchia formatasi sulla superficie del sole nello stesso luogo in cui, di lì a poco, sarebbe eruttata una spicola, che aveva un campo magnetico invertito rispetto all'area circostante. Questo ha suggerito che le spicole potrebbero generarsi a causa della riconnessione magnetica, scontri tra regioni con linee di campo magnetico disposte in modo opposto. In tali scontri, l'energia magnetica viene convertita in energia cinetica e calore.



Ora, è ovvio che se la corona solare è più calda della superficie solare, ci deve essere qualcosa che trasporta questo calore, e il funzionamento di queste spicole solari sembrerebbe proprio fare al caso nostro! Per esserne sicuri, i ricercatori si sono rivolti ai dati del Solar Dynamics Observator, un satellite terrestre orbitante dotato di apparecchiature di osservazione solare e, confrontando i dati del telescopio Goode Telescope, hanno notato che quando la spicola osservata è esplosa, si è osservato un bagliore generato da atomi di ferro carichi. Tale bagliore indica che il plasma nella spicola aveva raggiunto (almeno) una temperatura di 1 milione di gradi. Tale temperatura, per la superficie del Sole, è spropositata (si parla infatti, generalmente, di circa 5000 gradi). Questo fenomeno quindi sembrerebbe poter essere la ragione (o una delle ragioni) per cui la corona solare è più calda della superficie del Sole. Certamente serviranno altri studi in merito!