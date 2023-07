SPID verso l'addio: si avvicina l'identità digitale europea

Importante accelerata dell’Unione Europea verso lo SPID comunitario. Come spiegato dai colleghi di Corriere Comunicazioni, il Consiglio ed il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo sugli elementi che dovranno comporre il quadro normativo dell’identità digitale europea.

Questo nuovo regolamento, a quanto pare, andrà a costituire un importante cambiamento per l’identità digitale europea che dovrà garantire alle persone ed imprese la possibilità di accedere a tutti i sistemi pubblici europei con una sola identità, attraverso un portafoglio digitale da memorizzare sullo smartphone.

Secondo quanto affermato, il nuovo regolamento mira a fornire ai cittadini e residenti uno strumento europeo d’identità digitale armonizzato basato proprio sul concetto di portafoglio europeo. Proprio il suddetto wallet dovrebbe essere a tutti gli effetti uno strumento d’identificazione, e l’obiettivo è di fidelizzare i clienti con un grado di sicurezza elevato proprio per proteggere le informazioni memorizzate al suo interno. A tal proposito è stato stabilito che l’EU Digital Wallet offra un livello di garanzia “elevato” e l’accordo (ancora provvisorio) va a chiarire anche che l’emissione, l’uso per l’autenticazione e la revoca dei portafogli dovrebbero essere gratuiti per le persone fisiche. Previsto anche che offra la possibilità di apporre firme elettroniche a titolo gratuito.

Il regolamento amplia anche l’elenco di servizi fiduciari che dovrebbero essere compatibili con il sevizi, oltre che un approccio armonizzato alla sicurezza e l’allineamento alle norme vigenti in termini di cybersicurezza.

“Sempre più persone utilizzano la propria identità e le proprie credenziali nei contatti quotidiani con soggetti pubblici e privati. Un portafoglio europeo di identità digitale è pertanto indispensabile. In questo modo, entro il 2030 almeno l’80% dei cittadini dell’Ue dovrebbe poter utilizzare una soluzione di identificazione digitale per accedere ai servizi pubblici essenziali” ha affermato Erik Slottner, ministro svedese della Pubblica amministrazione.