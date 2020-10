SPID, l'attivazione diventa ancora più facile: ecco come funziona

Dopo il parere positivo del Garante della Privacy, il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione ha reso disponibile la nuova modalità di attivazione dello SPID, che diventa ancora più semplice ed immediata.

Si chiama “audio-video” e, come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, permette di attivare l’identità digitale attraverso una procedura semplificata, ed ovviamente si va ad aggiungere agli altri metodi d’attivazione che ormai la maggior parte degli italiani conoscono già.

Il funzionamento è molto semplice: basta registrarsi sul sito del gestore prescelto (tra Aruba, In.Te.S.A., InfoCert, Lepida, Namirial, Poste Italiane, Register, Sielte, TI Trust Technologies) , realizzare su smartphone o PC un video in cui si mostra il proprio documento di riconoscimento e la tessere sanitaria e leggere un codice ricevuto via SMS o tramite app. Dopo di che, bisognerà effettuare un bonifico da un conto corrente italiano indicando come causale un codice specifico ricevuto dal gestore.

Per quanto riguarda il bonifico, alcuni gestori hanno richiesto una cifra simbolica, anche di pochi centesimi di Euro, che saranno poi devoluti in beneficenza.

La verifica sarà effettuata nel giro di pochi giorni, quando sarà rilasciata l‘identità digitale. Il Ministero rende noto che tutti i dati usati durante l'attivazione saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.