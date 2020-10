SPID ed attivazione rapida: quali sono i provider che la supportano?

E’ disponibile da qualche giorno il nuovo sistema di attivazione della SPID che, come stabilito dal Ministero per l’Innovazione, permette di effettuare il riconoscimento da casa attraverso il sistema audio-video. Tuttavia, allo stato attuale ancora non tutti i provider l’hanno implementato.

Come si può vedere attraverso la pagina dedicata, infatti, il riconoscimento audio-video allo stato attuale è indicato come disponibile solo per Lepida, e prevede anche il bonifico simbolico di cui abbiamo avuto modo di parlare ed il cui importo viene devoluto in beneficenza.

Inforcert, IntesaID, Lepida, Namiriall, Siete, SpidItalia e TimID invece hanno implementato il riconoscimento tramite webcam, con l’operatore, ma a pagamento.

La differenza tra webcam ed audio-video è sostanziale in quanto quest’ultimo è caratterizzato da una procedura semplificata che consente di avere l’identità digitale attiva nel giro di poche ore. Dopo la registrazione, infatti, basta inviare un video girato con uno smartphone o un PC in cui si mostra un documento di riconoscimento e la tessera sanitaria mentre si legge un codice ricevuto tramite SMS o applicazione da inserire poi nella causale del bonifico.

Dal momento che il nuovo sistema è attivo da pochi giorni, è probabile che anche gli altri identity provider si allineino, e come sempre vi terremo aggiornati.