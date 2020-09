Con SPID e Carta d'Identità Elettronica addio a fotocopie ed allegati per i servizi online

Il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, in una serie di slide ha cercato di spiegare quelle che saranno le novità introdotte dal decreto semplificazione ed innovazione digitale approvato dal Governo, che contiene una serie di norme sulla CIE e lo SPID.

Innanzitutto, ribadiamo che dal prossimo 28 Febbraio 2021 l'identità digitale SPID e la Carta d'Identità Elettronica Italiana saranno le uniche credenziali per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Tuttavia, le vecchie credenziali potranno comunque essere utilizzate fino al 30 Settembre 2021, dopo di che non saranno più accettate.

Attraverso questo sistema, il Governo mira a semplificare l'accesso ai servizi pubblici digitali, a fronte di un risparmio di risorse e di tempo.

Centrale diventerà l'applicazione Io, che è etichettato come il canale per accedere dallo smartphone a tutti i servizi pubblici. Gli utenti saranno in grado di effettuare autocertificazioni, ma anche istanze e dichiarazioni direttamente dallo smartphone, oltre che i pagamenti tramite PagoPA.

Un aspetto importante è che SPID e CIE grazie a questo decreto avranno lo stesso valore di un qualsiasi documento d'identità nelle pratiche online. In questo modo non sarà più necessario fare fotocopie, inviare allegati o fax.

Insomma, le novità sono davvero tante e sono destinate a rendere il nostro paese un pò più moderno.