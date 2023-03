SPID e CIE cancellati? Zangrillo: 'ce li teniamo stretti in attesa di qualcosa di meglio'

Dopo le indiscrezioni sulla proroga dello SPID, sono arrivate anche le dichiarazioni del Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, in occasione dell’incontro tenuto a Napoli nell’ambito del tour “Facciamo Semplice l’Italia”.

L’esponente del Governo ha evidenziato come “lo SPID è una delle realtà di cui dispone il nostro paese” e che insieme alla Carta d’Identità Elettronica è tra le mani di 34 milioni di italiani.

In attesa dell’implementazione dell’EU Digital Wallet, ovvero lo strumento europeo per la gestione delle identità nazionali che faciliterà l'interscambio di documenti a livello europeo, l'Italia continuerà ad utilizzare questi due sistemi per l'identificazione. “Spid e Cia sono due realtà che esistono e che usiamo. Poi io penso che dobbiamo andare verso uno strumento di identità digitale che sia unico e valido non soltanto in Italia ma oltre i confini italiani, in Europa. Questa è l’aspirazione sulla quale dobbiamo lavorare, e ci stiamo lavorando: ci sono delle funzioni dello Stato, l’agenzia Agid, che sta lavorando su questi temi, però finché non abbiamo qualcosa di meglio ci teniamo ben stretti Spid e Cie che sono due realtà che si stanno consolidando” ha affermato Zangrillo.

Dell’addio allo SPID si parla già da qualche mese, ma a seguito dell'incontro tenuto a Palazzo Chigi con il sottosegretario Alessio Butti l’ipotesi sembra allontanarsi.