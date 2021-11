SPID, CIE o firma elettronica diventano obbligatorie per l'iscrizione alla scuola 2022/23

Che lo SPID sia diventato centrale nella Pubblica Amministrazione è ormai cosa nota, ma con il passare del tempo si sta facendo strada anche all'interno dei rapporti tra pubblici e privati. E' notizia di oggi che per effettuare l'iscrizione all'anno scolastico 2022/23, infatti, servirà un'Identità Digitale.

La notizia è stata riportata da il Corriere della Sera, secondo cui i genitori per iscrivere i propri figli alle scuole elementari, medie e superiori dovranno disporre di SPID, CIE o firma elettronica.

Il MIUR, analogamente a quanto fatto dall'INPS e da altre istituzioni, ha infatti pensionato il vecchio sistema di nome utente e password: dalle ore 8 del 4 Gennaio 2022 alle 20 del 28 Gennaio scatteranno le iscrizioni online tramite identità digitale. Sono accettate SPID, CIE e eIDAS (Electronic IDEntification Authentication and Signature). Se uno dei genitori non è provvisto di tali credenziali, non potrà procedere con l'iscrizione.

Il sistema online predisposto dal MIUR fornirà una risposta in tempo reale tramite l'indirizzo di posta elettronica legato allo SPID ed indicato in fase di registrazione. I genitori saranno anche avvisati in caso di variazioni di stato della domanda e potranno seguire l'intero iter attraverso una funzione ad hoc web.

Per tutte le informazioni su come ottenere lo SPID online, vi rimandiamo al nostro approfondimento ad hoc.