SPID: come ottenere l'identità digitale in modo gratuito, semplice e veloce

Acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID altro non è che il servizio fondamentale per i cittadini che vogliono accedere ai servizi della pubblica amministrazione in modo telematico, comodamente da casa, evitando fastidiose code e lungaggini burocratiche.

Nonostante la misura dello SPID sia stata introdotta ormai da diversi anni, non tutti i cittadini ne sono attualmente in possesso. Si stima che nel 2022 sia stato superato il miliardo di accessi tramite credenziali legate all'identità digitale: il doppio rispetto all'anno precedente. Numeri buoni, ma non ancora abbastanza per considerare il paese completamente digitalizzato. Al contempo, il governo sembra spingere nella direzione di sostituire SPID in favore dell'IT Wallet.

Nonostante ciò SPID resterà attivo almeno fino al 2026. Come riporta il sito spid.gov, l'utilizzo dell'identità digitale per il cittadino è completamente gratuito. A variare sono i costi che i numerosi gestori addebitano agli utenti, sulla base dei diversi servizi che offrono e del livello di sicurezza che si vuole ottenere.

Tuttavia esistono enti che erogano gratuitamente l'identità digitale, garantendo all'utente zero spese sia in fase di apertura dello SPID, sia per il mantenimento dello stesso. Attualmente l'elenco degli enti erogatori gratuiti è il seguente:

Aruba

Infocert

Intesa

Namiral

Poste

Register

Sielte

Tim

Lepida

Bene sapere, inoltre, che le modalità di riconoscimento - necessarie per abilitare il sistema di identità digitale - possono variare in base al gestore. Di persona, presso uno degli uffici dei gestori di identità digitale, via webcam con operatore a disposizione per il riconoscimento via telematica, attraverso la carta d'identità digitale elettronica o passaporto elettronico, carta nazionale dei servizi o firma digitale. Intanto in Europa si sta pensando ad uno SPID unico europeo, in vigore dal 2026 per uniformare l'identità digitale dei suoi cittadini.

