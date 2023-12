Lo SPID corre: raggiunti i 36 milioni di italiani, nel 2023 usato un miliardo di volte

Corre l’adozione dello SPID. Il Sistema per l’Identità Digitale infatti ha raggiunto quota 36 milioni di italiani, un dato che avvicina ulteriormente il target di 42,5 milioni da raggiungere entro il 2025, come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Alcuni dati diffusi da Il Sole 24 Ore ed elaborati dal Politecnico di Milano, però, tale obiettivo non sarà facile da raggiungere in quanto SPID e CIE, ovvero i due principali sistemi d’identità in vigore in Italia, sono stati attivati da 36,4 e 39,3 milioni di cittadini, con un tasso di crescita registrato nel 2023 piuttosto lento.

Nel 2023, lo SPID è stato utilizzato circa un miliardo di volte, con una media di circa 25 utilizzi l’anno per ciascun cittadino. Da Gennaio a Novembre 2023, invece, il numero di attivazioni ha superato del 9% quelle dello stesso periodo del 2022, quando a sua volta l’aumento era stato del 23% rispetto al 2021.

A registrare una maggiore diffusione è stata la Carta D’Identità Elettronica, i cui rilasci sono aumentati del 23% rispetto a novembre 2022, con gli utilizzi che si sono attestati a circa 4 milioni in dieci mesi.

Il futuro delle identità digitali però è l’IT Wallet, che sarà integrato direttamente nell’app Io già disponibile per tutti e su cui sta puntando il Governo Meloni per allineare il nostro paese agli altri dell’UE. Al suo interno confluiranno tutti i documenti: non solo CIE, ma anche Patente e Codice Fiscale, il tutto nella massima sicurezza possibile. Secondo gli ultimi rumor, una prima versione potrebbe essere disponibile già nella prima metà del 2024.