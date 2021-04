SPID: ecco la lista completa dei servizi ed enti supportati

Nell’ultimo periodo abbiamo assistito ad una crescita esponenziale dell’adozione dello SPID, ed anche l’INPS ha deciso di accelerare con la pubblicazione del codice sorgente. La platea di servizi che lo accettano sono davvero tanti, ma come si fa per cercarli?

In nostro soccorso arriva un interessante strumento messo in campo dall’Agenzia per l’Italia Digitale, battezzato “dove puoi usare SPID” e raggiungibile attraverso questo indirizzo.

Il funzionamento è molto semplice: nel campo di ricerca è possibile inserire o un servizio (ad esempio il 730) o l’ente (come l’INPS), ma non è tutto: è anche possibile filtrare i risultati per tutto il territorio nazionale o solo in una determinata regione, per restringere ulteriormente il cerchio.

Se ad esempio si cerca “730”, si verrà reindirizzati automaticamente alla pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate che permette di accedere al Modello 730 Unico Precompilato.

Insomma, si tratta davvero di uno strumento molto utile per capire rapidamente dove si può utilizzare lo SPID, sebbene la maggior parte degli enti locali e l’intera flotta della pubblica amministrazione ormai lo supporti, come stabilito dai recenti decreti del Governo che hanno introdotto, come nel caso dell’INPS, l’obbligatorietà di dotarsi delle credenziali SPID per poter accedere ai servizi online.

Come sempre in questi casi, vi rimandiamo alla nostra FAQ che vi spiega come ottenere lo SPID rapidamente gratuitamente, mentre per tutti i dettagli sulla procedura di richiesta dello SPID di Poste Italiane è disponibile una guida che spiega passo passo come fare.