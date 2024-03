SPID: si parla di abbandono, ma ha un ruolo importante per la sicurezza

Mentre il Governo accelera sull'abbandono dello SPID, nonostante questo resterà attivo ancora a lungo, il sistema di autenticazione si sta rivelando importante in termini di sicurezza.

Questo perlomeno per quel che riguarda l'accesso ai casinò online, come riportato da Padova24ore. Non sono in pochi, infatti, i casinò che hanno iniziato ad adottare lo SPID, strumento ormai ben conosciuto da un ampio numero di italiani. Ricordiamo che questo sistema di autenticazione è originariamente stato pensato per rendere più semplice l'autenticazione ai portali della PA (Pubblica Amministrazione).

Non solo si ottiene un ulteriore livello di cybersecurity, tema di attualità, ma l'adozione dell'identità digitale del sistema pubblico porta vantaggi anche in termini di risparmio di risorse. Infatti, l'autenticazione mediante SPID in questo contesto non richiede una successiva verifica da parte di un operatore. Il riconoscimento della persona coinvolta, molto importante per servizi di questo tipo, è d'altronde già avvenuto all'attivazione dell'identità SPID.

Insomma, ci sono dei contesti in cui questo sistema si sta rivelando utile, per quanto il futuro guardi in modo importante all'utilizzo della CIE (Carta di Identità Elettronica) in sostituzione allo SPID. Come si evolverà la situazione? Staremo a vedere, anche perché nel frattempo l'Europa sta accelerando sullo SPID unico (che dovrebbe entrare in vigore nel 2026).

