SPID, passo avanti dell'INPS per accelerare l'adozione: pubblicato il codice sorgente

Obiettivo: massima diffusione dello SPID. Ad un mese esatto dall'entrata in vigore dell'obbligatorietà, l'Inps ha annunciato la disponibilità in modalità open source del codice sorgente di alcuni software.

Attraverso un comunicato stampa, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha svelato di aver rilasciato il codice sorgente di alcune delle sue componenti software sviluppate internamente, allo scopo di permettere a tutte le amministrazioni ed altri soggetti di utilizzarlo per sviluppare ulteriori applicazioni senza dover riprogettare o investire risorse per la creazione ex novo di componenti essenziali per le applicazioni digitali.

Nello specifico, l'INPS nella giornata di ieri ha pubblicato le librerie software per iOS ed Android relative allo SPID, il che consentirà alla community di sviluppatori di integrarlo con maggiore semplicità nelle diverse app mobile.

L'INPS nel comunicato osserva che si tratta solo del primo passo, e che "il programma è di proseguire attivamente e in modo trasparente nei suoi contributi Open Source, incoraggiandone l’uso. L’Inps ha infatti deciso di puntare sull’Open Source, incardinandolo nel proprio piano strategico ICT, allo scopo di far progredire il know-how digitale, creare software più sicuro, e in generale facilitare una produzione di soluzioni digitali direttamente nel Paese, con maggiori tutele per le istituzioni e i cittadini".

