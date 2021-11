SPID, Poste Italiane rende il riconoscimento di persona a pagamento: costi e novità

Importante modifica per lo SPID di Poste Italiane. L'Identity Provider infatti ha annunciato che il riconoscimento di persona per l'Identità Digitale non sarà più gratuito ma a pagamento. La modifica è importante visto che fino ad ora era possibile recarsi gratuitamente negli oltre 12.700 uffici postali per confermare le credenziali.

Da oggi invece la musica cambia e coloro che scelgono questo sistema saranno costretti a pagare 12 Euro, come annunciato da Poste direttamente attraverso il proprio portale online.

Nessun cambiamento per gli altri sistemi, invece: il riconoscimento da remoto tramite l'applicazione per smartphone di Poste resta gratuito, così come quello via audio o video con l'ausilio della Carta d'Identità Elettronica o Passaporto Elettronico. Per coloro che invece dispongono di PostePay o conto correnti BancoPosta, invece, sono a disposizione altri sistemi di riconoscimento sempre da remoto e sempre gratuiti. Ad esempio è possibile ricevere un SMS direttamente sul numero di cellulare associato ai conti correnti o carte Poste, l'identificazione tramite lettore BancoPosta ed il bonifico da un conto corrente intestato.

Per tutte le informazioni su come ottenere lo SPID di Poste da casa, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato. Ricordiamo che dal prossimo 15 Novembre lo SPID permetterà di accedere a nuovi servizi e consentirà di scaricare un'ampia gamma di certificati.