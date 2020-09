SPID a quota 10 milioni di attivazioni, presto obbligatoria per tutti i servizi della PA

Continua l'avanzata della SPID in Italia, anche grazie al bonus vacanze ed i vari servizi che richiedono l'identità digitale per l'accesso. Secondo quanto riferito da vari siti, il Sistema Pubblico di Identità Digitale sarebbe stato attivato da 10 milioni di cittadini italiani, 4,5 milioni in più rispetto al 2019.

Si tratta di un chiaro sintomo di come le iniziative messe in campo dal Governo, che soprattutto durante la pandemia ha digitalizzato molti servizi, abbiano dato i frutti sperati.

CorriereComunicazioni sottolinea che da gennaio a luglio, lo SPID è stato utilizzato in media 8 milioni di volte al mese, ma soprattutto nei prossimi mesi il dato potrebbe crescere ulteriormente in quanto dal 1 Ottobre 2020 sarà obbligatorio per accedere ai servizi dell'INPS. L'ente di previdenza sociale infatti pensionerà definitivamente i PIN e consentirà di utilizzare la carta d'identità elettronica e l'identità digitale per l'accesso al portale.

Da Marzo 2021 inoltre SPID e CIE saranno obbligatorie per accedere alla PA. Dal 15 Novembre anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha imposto il passaggio alla SPID per l'accesso ai servizi telematici.

A spingere ulteriormente l'adozione della SPID è stata anche l'obbligatorietà imposta lo scorso luglio perla partecipazione ai concorsi pubblici, che ha avuto un ulteriore impatto.