Lo SPID per ora è salvo: il Governo ha stanziato 40 milioni per i gestori

Sebbene la CIE ora si possa utilizzare al posto dello SPID, il Sistema Per l’Identità Digitale è al momento salvo. Come riportato da Il Corriere della Sera, infatti, il Governo ha trovato i 40 milioni di Euro da destinare ai gestori delle identità digitali, e di fatto ha fatto in modo che lo SPID continui ad essere disponibile.

Lo stanziamento è arrivato attraverso un emendamento del Governo al decreto PNRR in fase di discussione in commissione bilancio in Senato. Nella relazione si legge che “il contributo è a ristoro dei costi per l’adeguamento delle infrastrutture tecnologiche alla crescente domanda da parte di utenti e service provider pubblici e per garantire l’allineamento costante dei dati comunicati in fase di richiesta delle identità digitali con i dati presenti in Anpr”.

Lo stesso quotidiano sottolinea anche come nella giornata di ieri 5 Aprile 2023 si sia tenuto a Palazzo Chigi il Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale presieduto dal Sottosegretario Alessio Butti, dove si è parlato anche dello SPID. Butti ha evidenziato gli strumenti attualmente a disposizione ed ha rammentato come sia necessaria una graduale transizione verso un’unica identità digitale. Le parti chiamate in causa hanno deciso di istituire un gruppo di lavoro interministeriale per individuare un percorso in linea con il piano dell’Unione Europea di creare un Wallet Unico.

Nell’immediato però non è previsto alcun addio allo SPID.