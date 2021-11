Spiderman: No Way Home, AMC e Sony hanno creato una collezione di NFT del film

Le prevendite dei biglietti di Spiderman: No Way Home avranno inizio lunedì 29 novembre negli Stati Uniti, tra poche ore. A brevissima distanza dall'apertura dei preordini per i biglietti del film, però, AMC e Sony hanno annunciato una particolare partnership per la promozione della nuova pellicola di Spiderman.

Le due aziende, infatti, hanno organizzato un giveaway di ben 86.000 NFT del film, contenenti del materiale promozionale ed a cui sarà possibile accedere prenotando un biglietto di Spiderman: No Way Home presso un cinema AMC. L'offerta, tuttavia, è aperta solo ai membri Stubs Premiere, A-List e Investor Connect dei programmi fedeltà della catena di cinema americani.

Inoltre, gli NFT sono state realizzate sulla blockchain Wax, una delle più ecosostenibili al mondo. In totale, inoltre, sono stati messi in palio 100 design diversi, spalmati su 86.000 NFT. Per ottenere un Non-Fungible Token del vostro supereroe preferito dovrete semplicemente prenotare un biglietto sul sito AMC Theatres da PC o da mobile dopo il 29 novembre e prima dell'uscita in sala del film, programmata per il 15 dicembre. Dopodiché, il 22 dicembre riceverete un codice da inserire in un altro portale entro il 1° marzo 2022: dal sito web, infine, potrete scaricare la vostra NFT.

L'iniziativa di AMC e Sony non deve sorprendere: la catena di cinema americani sta vivendo una seconda vita, dopo essere quasi fallita lo scorso anno, proprio grazie ai pagamenti in Bitcoin e in altre criptovalute. Il CEO di AMC, Adam Aron, ha recentemente dichiarato che i fan del cinema e gli azionisti della compagnia chiedevano di integrare gli NFT a gran voce già da mesi. Rimane tuttavia da vedere se la promozione si tradurrà in maggiori vendite di biglietti presso la catena americana, magari a discapito di altri cinema.