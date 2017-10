Spiegato il comportamento dell'acqua che non si solidifica sotto ai 0°C

Nel mondo della fisica è noto come le particelle in un fluido si muovo in maniera completamente caotica e quindi descritte in modo aleatorio. Quello che non sappiamo è perché in un liquido che viene raffreddato fino a ghiacciarsi mostra unache non può essere spiegata dalla relazione di Einstein-Stokes.

La situazione del liquido di cui vi stiamo parlando è quella descritta nella figura in fondo alla news e finalmente grazie a due ricercatori giapponesi di Osaka e Nagoya è stato spiegato questo fenomeno noto come sopraffusione (supercooled water). Questo strano meccanismo dell'acqua può essere osservato ad esempio nelle fontane che mostrano getti di acqua ghiacciati d'inverno, in quanto il liquido non si solidifica subito dopo essere sceso al di sotto dei 0°C.

I due studiosi hanno effettuato una simulazione che spiega la sopraffusione con un livello di dettaglio mai raggiunto prima d'ora: in questa si vede chiaramente che alcune parti del liquido rallentano il proprio movimento rispetto ad altre zone, in modo del tutto irregolare. A questo punto nelle regioni che rallentano si cominciano a formare i legami ad idrogeno tra le molecole d'acqua, ovvero quei legami chimici che li porta alla solidificazione.

Queste piccole parti solidificate continuano il loro movimento anche al di sotto dei 0°C e rompono parte di questi legami ad idrogeno, un comportamento non previsto dall'equazione di Stokes-Einstein. Nella simulazione viene chiarito in che modo si rompono e cambiano questi legami ad idrogeno, spiegando perché l'acqua non si solidifica subito e mantiene l'aspetto di un liquido in movimento una volta che i legami ad idrogeno si sono formati completamente.



