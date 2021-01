Una spiegazione semplice e immediata sull'esistenza dei Déjà Vu

Senza alcun dubbio un "Déjà Vu" è qualcosa di incredibilmente strano e inquietante: la sensazione di aver già vissuto o visto una determinata azione o scena. Le spiegazioni su questo fenomeno sono tantissime, dal sempre presente paranormale a teorie più caute e ragionate guidate dalla spiegazione scientifica.

In passato dei ricercatori per testare l'effetto del Déjà Vu - da non confondere con il Déjà Rêvé, ovvero rivivere una scena già sognata - hanno utilizzato mappe virtuali realizzate nel videogioco The Sims, consentendo ai partecipanti di uno studio di esplorarle. Alcune mappe avevano lo stesso layout di base ma con skin diverse (in calce alla notizia potrete vedere di cosa stiamo parlando). Quando i partecipanti giravano per ambienti che avevano attraversato prima, con la stessa planimetria ma con oggetti differenti, era più probabile che riferissero un senso di Déjà Vu.

In un video, invece, un dottore su TikTok, il popolare Karan Raj, ha spiegato una delle teorie sul fenomeno. Si tratta, in poche parole, di "un problema tecnico nel tuo cervello", spiega nel video (che troverete in calce alla notizia). "È quando un nuovo ricordo che dovrebbe essere memorizzato nella memoria a breve termine, viene immagazzinato accidentalmente nella memoria a lungo termine, quindi sembra che sia già accaduto perché il nostro cervello ci sta dicendo che è un vecchio ricordo".

Ovviamente ci sono tantissime teorie sul Déjà Vu, e la maggior parte di queste riguarda "un'errore di memoria del cervello". Non c'è una risposta definitiva, ma sicuramente non è nulla di paranormale e che non può essere spiegato.