Ti spieghiamo, con la scienza, come stare più freschi in 4 sempli passi

Si, lo sappiamo, siamo in ritardo con questo articolo, tuttavia siamo sicuri che potrete trovarne giovamento lo stesso, in virtù del caldo umido che persiste ancora in alcune regioni. Insomma, oggi scoprirai come rinfrescarti nella maniera più efficace e naturale possibile: ecco quattro consigli scientifici per combattere le vampate di calore:

Raffredda le mani , non il viso! Secondo uno studio della Stanford University, il modo migliore per abbassare la temperatura corporea è raffreddare le mani. Le mani, infatti, sono ricche di vasi sanguigni che trasportano il sangue caldo verso la superficie della pelle, dove può esser condizionato dalla temperatura e quindi raffreddato . Ti basta immergere le mani in una bacinella di acqua fredda, immergerle in un lavandino bloccato con salterello oppure avvolgerle in un asciugamano bagnato, per qualche minuto.

Grazie a questi 4 consigli, potrai affrontare il calore di fine estate con più serenità. Ricordati di bere molta acqua ed evita di restare per troppo tempo all’esposizione diretta dei raggi del sole. Nel frattempo, che ne dici di dare un'occhiata alla nostra guida per diventare mattinieri?