Gli spinaci utilizzati come fonte di energia per il nostro pianeta: ecco come

"Mangia gli spinaci che diventi più forte!" Quante volte abbiamo sentito queste parole? Bene, nonostante questo alimento - così come tutte le verdure a foglie verdi - sia ricco di sostanze nutritive, potrebbe anche essere potenzialmente ottimo come fonte di energia per il nostro pianeta. Come? Alimentando le celle a combustibile.

Secondo un nuovo documento dei ricercatori del Dipartimento di Chimica dell'AU, gli spinaci, quando convertiti dalla loro forma commestibile in nanofogli di carbonio, fungono da catalizzatore per una reazione di riduzione dell'ossigeno nelle celle a combustibile e nelle batterie metallo-aria. Gli esperti sanno da tempo che alcuni materiali di carbonio sono capaci di catalizzare la reazione. Tuttavia, questi catalizzatori non sempre funzionano altrettanto bene o meglio dei tradizionali catalizzatori a base di platino.

Per questo motivo, i ricercatori volevano trovare un metodo di preparazione poco costoso e meno tossico per un catalizzatore efficiente, utilizzando semplicemente risorse naturali ampiamente disponibili. Per questo motivo hanno utilizzato l'alimento preferito di Braccio di Ferro: gli spinaci. "Questo lavoro suggerisce che è possibile creare catalizzatori sostenibili per una reazione di riduzione dell'ossigeno dalle risorse naturali", ha affermato il prof. Shouzhong Zou, professore di chimica presso l'AU e autore principale dell'articolo.

Gli spinaci si sono rivelati un buon candidato perché sopravvivono alle basse temperature, sono abbondanti e facili da coltivare, sono ricchi di ferro e azoto essenziali per questo tipo di catalizzatore. Quest'ultimi accelerano la reazione di riduzione dell'ossigeno per produrre corrente sufficiente e creare energia. Tra le applicazioni pratiche per la ricerca ci sono le celle a combustibile e le batterie metallo-aria, che alimentano veicoli elettrici e tipi di equipaggiamento militare.

Non solo spinaci: i ricercatori stanno cercando catalizzatori derivati ​​da piante o prodotti vegetali come la tifa o il riso. Dopo numerosi test, le misurazioni hanno mostrato che i catalizzatori derivati ​​da questo vegetale si sono comportati meglio di quelli a base di platino che possono essere costosi e possono perdere la loro potenza nel tempo. Insomma, una ricerca che sicuramente verrà portata avanti dagli esperti... staremo a vedere cosa scoprono.