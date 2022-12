Il Governo spinge sulla fibra, Salvini: 'lavoriamo per connettere tutta Italia'

Il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, è intervenuto a margine dell’assemblea di Confesercenti dove ha parlato della decisione dell’Unione Europea di consentire il 5G in volo. Il vicepremier però ha voluto spostare l’attenzione su un altro aspetto cruciale: la banda ultralarga.

Il leader della Lega ha spiegato che il Governo Meloni è al lavoro per “connettere tutto il paese con la banda ultralarga”, in modo tale che i cittadini possano lavorare a distanza da ovunque anche nelle zone meno centrali. “L’Italia non è solo Milano, Roma, Torino e Palermo” ha chiarito Salvini, il quale ha osservato che bisogna intervenire anche sulle aree bianche.

Riprendendo la decisione della Commissione Europea di portare il 5G in aereo, Salvini ha spiegato che “non si può andare incontro a un 2023 dove ti raggiungo nel telefonino in aereo a migliaia di metri di altezza”, mentre in molte parti d’Italia non è disponibile la connessione ad internet. Secondo il vice primo ministro, la soluzione è di “lavorare con le compagnie telefoniche perché intervengano anche laddove guadagnano di meno, perché è chiaro che le aree interne, le aree appenniniche, la Sardegna o le aree montuose non possono essere isolate dal resto del mondo. Quindi anche se non è una mia diretta competenza stimolerò i miei colleghi a correre“.

Sul tema del 5G in aereo Salvini non si è detto entusiasta (“l’ora in aereo fra Milano e Roma è una delle poche ore libere e tranquille per leggere, per aggiornarsi, per studiare, per prendere appunti” ha affermato), ma ha voluto precisare che come MIT non farà nulla. “Come Mit vedremo di modulare nel tempo anche questa accessibilità perenne perché il tempo è un bene prezioso” ha continuato Salvini.

