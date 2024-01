Una spirale di Fibonacci emerge dagli abissi antartici, ecco di cosa si tratta

Immaginate di sorvolare i mari del Polo Sud e di scorgere una spirale aurea fatta di bolle che emerge dalle gelide profondità abissi, mentre due colossali bocche spuntano dal centro di questo disegno geometrico perfetto.

Questo scenario surreale, degno di un romanzo di Lovecraft, è ciò a cui ha assistito il fotografo professionista Piet van den Bemd mentre pilotava il suo drone. A produrre lo spettacolo, però, non sono state assurde creature soprannaturali, ma gigantesche megattere.

Questi imponenti mammiferi marini utilizzano le bolle per intimidire i rivali, per giocare o per elevare una sorta di "rete di bolle" con cui confinano pesci e krill in spazi sempre più stretti, in modo da inghiottirli con facilità. Quest'ultima strategia si basa su un'attenta cooperazione tra due o più esemplari.

In un caso, sono state avvistate ben 33 balene intente a cacciare con questa tecnica all’interno di una zona di riproduzione, dove si pensava che di solito evitassero di nutrirsi. La scoperta ha spinto gli scienziati a mettere in discussione le loro conoscenze sui comportamenti migratori delle megattere.

Ma come hanno fatto i due esemplari antartici a produrre una spirale perfetta? Molti considerano la spirale aurea come il risultato di una forma profonda di efficienza naturale ma in questa occasione la spirale è, probabilmente, un semplice caso. Non che questo la renda meno bella.