Spirano venti di cambiamento: 3 questioni che hanno afflitto il mondo Tech nel 2022

Non sempre i venti di cambiamento sono positivi, soprattutto quando si fanno "passi indietro" nel mondo Tech. Certo, è tutto pronto per l'arrivo del 2023 e le speranze per il futuro sono le migliori, quindi in pochi vogliono guardarsi indietro, ma a fine anno vale la pena tirare un po' le somme su 3 questioni accadute negli ultimi 12 mesi.

L'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk

La "notizia dell'anno" nel mondo della tecnologia non può che essere rappresentata dall'acquisizione di Twitter, completata a fine ottobre 2022. La vicenda, ricca di colpi di scena anche per via della personalità di Musk, ha "tenuto sulle spine" il mondo tech per lungo tempo, continuando ancora oggi a generare miriadi di novità per il social network dei cinguettii. La situazione è sicuramente caotica, a partire dalla fuga degli inserzionisti e dai licenziamenti di massa, passando per i recenti report relativi al presunto sfratto di Twitter da Seattle. Insomma, il tornado Musk non è di certo passato inosservato.

Netflix, la perdita di abbonati e il piano con pubblicità

Un'altra questione che ha mantenuto col "fiato sospeso" gli appassionati del mondo tech è relativa a Netflix, il gigante dello streaming. Infatti, ad aprile 2022 la società di Reed Hastings ha reso noto un andamento non propriamente positivo. In parole povere, Netflix ha perso 200.000 abbonati. Vari fattori hanno dunque portato a un ripensamento di strategie, arrivando al lancio di un piano con pubblicità, anche in Italia. Il dibattito in merito all'andamento di quest'ultimo non è stato di poco conto a fine 2022, tanto che Netflix ha commentato la vicenda lasciando intendere che è ancora troppo presto per trarre conclusioni. I dati emersi in precedenza, contestati dall'azienda, lasciavano intendere che solamente lo 0,1% degli utenti Netflix sarebbe passato al nuovo piano.

Il crollo di FTX

Il nome di Sam Bankman-Fried è ormai ovunque dopo l'improvvisa bancarotta di FTX, che ha scosso il mondo delle criptovalute a novembre 2022. Si fa riferimento a quello che rappresentava uno dei più importanti exchange crypto del mondo occidentale. La situazione ha affondato gli investimenti di molte persone (che stanno ora cercando di recuperare almeno parzialmente i soldi), portando all'avvio di indagini. Di recente, Bankman-Fried è stato liberato su cauzione (sarebbe ora agli arresti domiciliari in casa dei genitori in California). Sicuramente lo scandalo di FTX farà discutere ancora per lungo tempo.

Insomma, nel 2022 si sono verificate diverse situazioni che ci ricordano che non sempre i venti di cambiamento risultano propriamente positivi. Ci sono tuttavia buone speranze per il 2023 del mondo tech, a cui si inizierà a pensare a partire dalla mezzanotte (cerchiamo dunque ora di lasciarci alle spalle il 2022: restate sintonizzati).