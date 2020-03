La splendida Explorer Edition dello smartphone Xiaomi Mi 10 si fa vedere online

Dopo l'annuncio di qualche settimana fa, la gamma di smartphone Xiaomi Mi 10 torna a far parlare di sé per via della comparsa di alcune presunte foto reali della Explorer Edition del dispositivo.

In particolare, stando a quanto riportato da Gizchina, le immagini, che potete vedere a corredo della notizia, arriverebbero direttamente dal reparto marketing cinese di Xiaomi. Non sembra quindi trattarsi di leak, ma al momento non possiamo esserne sicuri e vi invitiamo, dunque, a prendere queste informazioni con la dovuta cautela. Per chi non lo sapesse, l'Explorer Edition è da qualche anno un "classico" della serie Mi. Per farvi un esempio di smartphone con "componenti in bella vista", nel 2019 abbiamo recensito Xiaomi Mi 8 Pro.

Tornando alla gamma Mi 10, gli smartphone coinvolti sono due: Mi 10 e Mi 10 Pro (non è chiaro se arriveranno entrambi in Europa). A livello di caratteristiche tecniche, fanno capolino un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 operante alla frequenza massima di 2,9 GHz, una GPU Adreno 650, 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di memoria interna UFS 3.0. Per quanto riguarda i prezzi, in Cina il modello da 8/128GB di Xiaomi Mi 10 costa 3999 yuan (circa 525 euro al cambio attuale, in Europa potrebbe quindi aggirarsi attorno ai 600 euro).

Vi ricordiamo che l'evento di presentazione europeo della gamma Xiaomi Mi 10 è fissato per il 27 marzo 2020. Insomma, non ci resta che attendere qualche settimana per saperne di più. Questa Explorer Edition arriverà anche da noi? Staremo a vedere.