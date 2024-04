Splendida Lotus formato Lego radiocomandata in OFFERTA: corri ad acquistare

CaDA Lotus Radiocomandata Lego Technic è uno splendido modello Lego che riproduce con i fantastici mattoncini un modello di auto che ha fatto sognare tanti amanti del genere. Essendo radiocomandato, l'utilizzo è triplice: da montare, da esporre e da guidare. Per bambini e adulti di tutte le età. Lo sconto è del 5%, dunque pagherai solo 19,72 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA I pezzi totali sono 308, per passare qualche ora di gioco piacevole. Ogni kit di costruzione CaDA è confezionato in un'elegante confezione, rendendolo un regalo ideale per compleanni, Natale, promozioni a scuola e altri eventi.

Con il sistema di controllo radiocomandato e l'innovativo controllo tramite app, puoi programmare, utilizzare il giroscopio, seguire percorsi specifici e persino controllare la tua auto dal tuo telefono scansionando il prodotto tramite QR code. Il veicolo stesso è alimentato da 3 batterie AA (non incluse), mentre per il telecomando sono necessarie 2 batterie AAA (non incluse).

Il set di costruzione contiene istruzioni illustrate passo-passo, permettendo ai bambini di costruire insieme e poi gareggiare l'uno contro l'altro.

Il veicolo è anche bello da esporre, grazie alle dimensioni 20 cm x 8 cm x 5 cm.

Amazon ti offre TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Tutta la musica che ami, una incredibile libreria di eBook e una vasta selezione di audiolibri e podcast in italiano. Cosa puoi chiedere di più?