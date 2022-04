Ecco una splendida ricostruzione di come funziona l'RNA

L'RNA (acido ribonucleico) ha la caratteristica di possedere degli "interruttori" (chiamati appunto riboswitch), simili a quelli della luce, capaci di determinare quali geni si "accendano" e quali "si spengano". Un processo non affatto semplice, che ha confuso i biologi per decenni ma che alcuni ricercatori hanno ora finalmente compreso.

Infatti, alcuni scienziati guidati dalla Northwestern University e dall'Università di Albany, hanno scoperto che una parte dell'RNA invade e sposta senza problemi un'altra parte dello stesso acido ribonucleico, consentendo così alla struttura di cambiare forma rapidamente e drasticamente. Questo meccanismo, chiamato "spostamento del filamento", sembra di fatto cambiare l'espressione genetica da "on" a "off".

I ricercatori hanno fatto questa scoperta osservando da vicino una simulazione al rallentatore di un riboswitch in azione. Chiamata simpaticamente R2D2 (abbreviazione di "reconstructing RNA dynamics from data"), la nuova tecnica modella l'RNA in tre dimensioni mentre si lega a un composto, comunica attraverso la sua lunghezza e si piega per attivare o disattivare un gene.

Julius B. Lucks della Northwestern, che ha co-diretto lo studio, ha affermato: "Abbiamo scoperto che questo meccanismo di spostamento del filamento si verifica in altri tipi di molecole di RNA, indicando che questa potrebbe essere una potenziale generalità del ripiegamento dell'acido ribonucleico. Stiamo quindi iniziando a trovare somiglianze tra diversi tipi di molecole di RNA, che potrebbero eventualmente portare a regole di progettazione per il suo ripiegamento e la funzione".

Il dott. Francis Collins, direttore del National Institutes of Health, ha aggiunto: "La cosa rivoluzionaria dell'approccio R2D2 è che combina i dati sperimentali sul ripiegamento dell'RNA, a livello di nucleotide, con algoritmi predittivi a livello atomico per simulare il ripiegamento dell'RNA al rallentatore. Sebbene altre simulazioni al computer siano disponibili da decenni, mancavano i dati sperimentali di questo complesso processo di piegatura per confermare la loro modellizzazione matematica".

Attraverso questa nuova ricostruzione è infatti possibile osservare un meccanismo dell'RNA che i ricercatori conoscevano molto limitatamente, pur avvenendo nel corpo umano più di 10 quadrilioni di volte al secondo (ogni volta che un gene viene espresso in una cellula).

"Molte malattie sono probabilmente causate da qualcosa che va storto a livello di RNA. Quindi più ne sappiamo, meglio possiamo progettare farmaci e terapie mirate", ha concluso Lucks.

A proposito di componenti fondamentali per la nostra vita, tempo fa vi avevamo parlato di un innovativo metodo per produrre DNA sintetico rapidamente, o di micro dispositivi di DNA per combattere il cancro. Tutti progressi in campo medico-scientifico che ci fanno ben sperare.