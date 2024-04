Sugli splendidi altoparlanti CREATIVE Pebble Pro c'è un COUPON IMPERDIBILE

CREATIVE Pebble Pro è una coppia di altoparlanti con una gamma di luci a LED RGB e 3 effetti di luce tra cui scegliere, così da dare un tocco colorito all'ascolto. Con la modalità pulsante puoi scegliere tra tante combinazioni di luci. Grazie al coupon del 30% risparmiare sul prezzo di listino, pari a 79,99 euro. Ti basta una semplice spunta.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Gli altoparlanti CREATIVE Pebble Pro usufruiscono della nostra tecnologia BassFlex per offrire una risposta estesa alle basse frequenze e ai bassi pronunciati, nonché di una straordinaria elaborazione audio Clear Dialog. Questa funzione garantisce dialoghi vocali facilmente comprensibili.

Le cappe garantiscono fino a 10 W RMS totali e potenza di picco fino a 20 W tramite USB-C. Puoi anche amplificare ulteriormente l'audio con un adattatore USB PD da 30 W (che ricordiamo però non essere incluso). Per una potenza acustica fino a 30 W RMS totale e 60 W di picco.

Puoi collegarlo in vari modi, secondo le tue esigenze: per esempio, l'USB può essere utilizzato sia per l'alimentazione che per l'audio, consentendo al contempo la connettività wireless Bluetooth da 5.3 o 3,5 mm AUX-in quando alimentato tramite USB.

Ideale per le videochiamate, grazie alla possibilità di collegare il microfono o le cuffie cablate tramite le porte disponibili, così potrai comunicare in modo ancora più semplice e veloce.

