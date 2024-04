Gli splendidi auricolari OPPO Enco Buds2 sono al MINIMO STORICO!

OPPO Enco Buds2 montano il driver da 10mm placcato in titanio e l’innovativa struttura acustica, garantiscono una riproduzione del suono perfetta, che riproduce dettagli cristallini e nitidi. Grazie allo sconto del 26%, potrai pagarli solo 24,90 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Spettacolari bassi immersivi e profondi che si adattano automaticamente ad ogni genere musicale, così potrai ascoltare tutta la musica che vuoi all'audio naturale.

Il peso degli auricolari sono di soli 4g, quindi non li sentirai minimamente all'orecchio. Sfruttano un potente e innovativo algoritmo di cancellazione dei rumori di fondo, per chiamate chiare e cristalline anche se ti trovi in ambienti molto rumorosi.

Batteria incredibile fino a 28 ore di ascolto e 16 ore di conversazione.

Non dovrai temere di usarli sotto la pioggia né quando fai sport e sudi molto. grazie alla protezione IPX4.

Altre funzioni sono l'audio binaurale, che riproduce il più fedelmente possibile le stesse percezioni spaziali, ambientali (direzionali, a 360° sferici) e timbrico-acustiche originarie, che poteva avere un ascoltatore situato nello stesso ambiente di ripresa, dell'evento sonoro. Una tecnica già emersa negli anni '50 ma tornata in voga oggi.

Per quanti invece giocano c'è anche la funzione gaming mode, per suoni autentici del gioco.

