Questo splendido animale è finalmente tornato in Italia dopo 500 anni

Dopo aver assistito lentamente alla distruzione del suo habitat e ad una caccia sfrenata che lo ha fatto letteralmente scomparire dal nostro Paese, il castoro è finalmente tornato in Italia secondo uno studio pubblicato su Animal Conservation. Non se ne vedeva uno da 500 anni circa.

Questa volta non parliamo ovviamente del castoro gigante grande quanto un orso, ma della specie ben più comune e diffusa. In particolare, nonostante la ricolonizzazione sia in realtà cominciata in Austria, è già possibile trovare diversi esemplari sia in Trentino che in Friuli Venezia-Giulia, ma non solo.

Dopo aver infatti raccolto diversi dati sulla presenza del castoro in tutto il continente europeo, i ricercatori hanno tentato di stabilire le migliori regioni italiane per lo sviluppo di questo peculiare animale.

"Ampie zone d’Italia risultano essere idonee per la stabilizzazione del castoro e mentre le popolazioni settentrionali sembrano essere più isolate, in Centro Italia abbiamo riscontrato un maggiore potenziale di espansione", afferma Mattia Falaschi a capo dello studio.

A questo punto appaiono evidenti da un lato gli innegabili vantaggi che la presenza dell’animale comporta a livello territoriale, come una decisa riduzione del rischi di inondazioni e piene che causano ogni anno innumerevoli difficoltà e dall’altro alcune conseguenze da tenere strettamente sotto controllo.

Oltre ai diversi danni che potrebbe causare alle coltivazioni presenti nei terreni limitrofi, le dighe costruite dai castori potrebbero deviare nettamente i flussi d’acqua, danneggiando dunque varie infrastrutture come ponti o canali secondari.

Proprio per tali motivi e al fine di evitare che un castoro lasci senza internet molte persone, bisognerà monitorare costantemente questi nuovi esemplari, in particolare nelle regioni in cui potrebbe entrare maggiormente a contatto con l’essere umano come Umbria, Marche e Toscana.