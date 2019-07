Questo splendido sito fa rivivere 'in diretta' la missione Apollo 11

Il ricercatore spaziale della NASA Ben Feist, specializzato nell'analisi dei dati relativi ai voli spaziali, ha creato un sito web che fa rivivere in tempo reale il primo storico allunaggio di cinquant'anni fa. Apolloinrealtime.org consente di seguire la missione Apollo 11 esattamente come si è svolta 50 anni fa.

Il tutto è possibile grazie ad un vasto archivio storico che è stato allineato all'orologio master della missione Ground Elapsed Time.

Il sito include anche filmati del controllo della missione, video girati dagli astronauti e le trasmissioni televisive dallo spazio e dalla superficie lunare, tutti sincronizzati negli esatti momenti in cui sono stati girati. Non manca ovviamente il materiale fotografico e le tracce audio.

Il funzionamento è molto semplice: in alto a destra sono presenti due pulsanti. Il primo consente di ripercorrere la missione un minuto prima del lancio, mentre tramite il secondo è possibile catapultarsi nel momento esatto di cinquant'anni fa (in questo caso cliccando su "Now" si seguirà la missione alle 10:55 dl 21 Luglio 1969).

Sono presenti anche dei pulsanti per i canali audio della missione, che consentono di ascoltare la diretta audio in diretta nel momento in cui si entra nell'apposita pagina. Complessivamente Feist ha raccolto oltre 11mila ore totale di lunghezza di tracce audio, che sono state digitalizzate e ripristinate di recente.

Qualche settimana fa la NASA aveva messo all'asta la bandiera della missione Apollo 11.