Spopola su App Store una finta app di ChatGPT: chiede 7,99 Dollari a settimana ma è fake

Una finta applicazione che si spaccia per il popolare chatbot ChatGPT sta scalando tutte le classifiche dell’App Store, chiedendo agli utenti di pagare un abbonamento da 7,99 Dollari per accedere ad un servizio che è completamente gratuito.

L’accesso a ChatGPT avviene tramite web attraverso il sito web ufficiale ed è completamente gratuito: è necessario infatti effettuare il login tramite Google o servizi simili per poter godere delle potenzialità del chatbot che sta spopolando sul web.

L’applicazione in questione addebita agli utenti un abbonamento settimanale di 7,99 Dollari o annuale da 49,99 Dollari e garantisce accessi illimitati al bot e promette l’eliminazione di annunci pubblicitari in-app. La stessa app ed il suo bot però sono fake e non solo non sono collegate a ChatGPT, ma forniscono anche risposte generiche ed incoerenti rispetto agli input degli utenti.

Negli Stati Uniti l’applicazione in questione è la seconda più scaricata nella categoria produttività di App Store, ed ha quasi 12mila recensioni di cui quasi tutte negative.

Gli sviluppatori dell’app, battezzata “Social Media Apps & Game Sports health Run Hiking Runing fitness tracking” hanno pubblicato anche altre app simili sullo store, tra cui “Activity Lock Screen Widget 16” e “BetterTrack Ride Hike Run Swim”.

Secondo gli ultimi rumor, Microsoft starebbe preparando un maxi investimento in ChatGPT da 10 miliardi di Dollari.