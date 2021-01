Spopola ClubHouse: il nuovo social network che si basa solo sull'audio

In un mondo che si muove intorno a fotografie e didascalie, arriva una piacevole novità. Si chiama ClubHouse ed è letteralmente il social network del momento che, contrariamente a quanto avviene con Instagram, Facebook, Twitter e simili, si basa esclusivamente sui messaggi audio.

I post, commenti ed in generale i contenuti, sono appunto basati sulla propria voce ed in generale sulle tracce sonore. Le limitazioni sono due: è necessario avere almeno 18 anni per essere iscritti e bisogna possedere un iPhone. Gli sviluppatori però hanno già spiegato che è in fase di lancio un'applicazione per Android che prossimamente dovrebbe approdare sul Google Play Store.

L'esperienza di Clubhouse si basa su una serie di "stanze virtuali" create dai propri contatti e basate sui propri interessi (da indicare al momento della registrazione) e sui gusti dei propri contatti.

Al momento l'iscrizione è possibile solo previo invito: se qualcuno dei vostri amici è iscritto, potete chiedere di farvi entrare, inserendo però il numero di cellulare.

L'ingresso nella stanza avviene sotto forma di "ascoltatore", con il microfono spento. Per intervenire basta cliccare sul pulsante che mima "l'alzata di mano", come avviene su Zoom e simili.

Il valore di Clubhouse è già stimato intorno ai 2 miliardi di Dollari, sebbene sia ancora un social network di nicchia.

Questa new entry si aggiunge in un settore alle prese con la grana TikTok che soprattutto in Italia è al centro delle polemiche dopo i fatti di Palermo.