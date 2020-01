Spopola Doublicat: l'app gratuita che permette di creare deepfake in formato GIF

Nelle ultime ore sta spopolando, soprattutto tra i più giovani, Doublicat. Si tratta di una nuova applicazione, gratuita e disponibile sugli store di iOS ed Android, che consente di creare deepfake in formato GIF. Il client infatti grazie ad un sistema d'intelligenza artificiale è in grado di sostituire il volto delle persone presenti nelle foto.

Il funzionamento è molto semplice e richiede davvero pochi secondi: basta aprirla, scattare un selfie in cui è ben illuminato e visibile il proprio volto e quindi selezionare la gif presente nell'ampio catalogo integrato nella piattaforma. Niente di più. In questo modo è possibile assumere le sembianze dei protagonisti di film, serie tv o altro.

L'amministratore delegato di NeoCortext, la società che ha sviluppato Doublicat, ha spiegato che rispetto a quanto avveniva per altre applicazioni, questa non utilizza alcun modello tridimensionale del viso. Aspetto da non sottovalutare è quello relativo alla privacy: l'app infatti non memorizza in alcun modo nè i dati, nè le fotografie delle persone, che vengono eliminate dal database dopo l'utilizzo. Lo stesso avverrebbe anche con i dati biometrici degli utenti.

La precisazione è risultata doverosa soprattutto dopo quanto avvenuto la scorsa estate con FaceApp, un'altra applicazione di fotoritocco che era stata accusata di memorizzare tutte le foto degli utenti su un server.