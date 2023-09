Spopola in Italia la pericolosa truffa di Whatsapp che svuota il conto corrente

Tutto inizia con un messaggio di testo, inviato via SMS, apparentemente innocuo. Tuttavia, questo si trasforma in una pericolosa truffa che svuota il conto corrente del malcapitato.

Il testo del messaggio inizia con un “Ciao papà”, e non è un caso che ad essere coinvolti e presi di mira dalla truffa siano principalmente i genitori o anziani. “Mi è caduto il telefono. Questo è il mio nuovo numero, per favore puoi mandarmi un Whats-App?” continua, con tanto di link ad una chat Whatsapp che rimanda ad un finestra in cui, come spiegato dal Corriere della Sera, il presunto figlio informa il padre che la sua applicazione di home banking non funziona più e gli chiede aiuto per pagare una bolletta.

Se il genitore risponde positivamente, viene rimandato ad una finestra in cui si chiede di pagare un bonifico istantaneo. Tuttavia, gli esperti di sicurezza hanno osservato che nella pagina è presente un link che ha l’obiettivo di rubare i dati del conto corrente per svuotarlo.

In una pagina presente sul sito della Polizia Postale, datata Aprile 2023 ma comunque attuale, si legge che “le truffe sulle applicazioni di messaggistica istantanea sono sempre più numerose e spesso si presentano come messaggi inoffensivi che in realtà hanno lo scopo di agganciare la vittima per esortarla a comunicare dati personali. Se ricevi un messaggio da tuo figlio che ti avvisa di aver rotto il telefono e ti chiede di salvare il suo nuovo numero tra i contatti della rubrica potrebbe trattarsi di una truffa. Al primo messaggio seguiranno richieste insolite di denaro, la ricarica di una carta prepagata, le credenziali per accedere al conto corrente”.