Spopola in Italia la truffa dello squillo senza risposta: come difendersi dal wangiri

I ricercatori di Panda Security hanno messo messo in guardia gli utenti che negli ultimi tempi è tornata in voga in Italia la “truffa dello squillo senza risposta”, anche nota come wangiri.

Secondo quanto riportato nel bollettino ufficiale, i cybercriminali approfittano dell’ingenuità degli utenti per addebitare chiamate a servizi telefonici costosi ed attivare abbonamenti a servizi premium.

Il funzionamento è molto semplice: la malcapitata vittima si ritrova nell’app Telefono una chiamata senza risposta proveniente da un numero estero. L’errore è dato dal fatto che il più delle volte coloro che non sono a conoscenza della truffa richiamano tale numero, per poi venire reindirizzati ad un numero di telefono a pagamento che scala dal credito 1-2 Euro nel giro di pochi secondi.

I cyberciminali effettuano tali chiamate in orari in cui sono convinti gli utenti non siano in grado di rispondere, ad esempio durante l’orario d’ufficio o di notte.

La questione è finita anche all’attenzione della Polizia Internazionale, che ha spiegato come i prefissi internazionali maggiormente usati per le chiamate in questione siano i seguenti:

Moldavia : +373

: +373 Kosovo : +383

: +383 Tunisia: +216

I modi per difendersi sono tanti: Panda Security consiglia innanzitutto di bloccare le chiamate dai numeri internazionali, ma anche di usare app come TrueCaller che sono in grado di filtrare le chiamate ed ovviamente non richiamare ai numeri internazionali.