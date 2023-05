Spopola nuova moda di mettere il sale nel caffè invece dello zucchero, ecco perché

Per il caffè ci sono due scuole di pensiero: chi mette lo zucchero e chi lo prende amaro (come il sottoscritto n.d.r), ma recentemente sembra essersene creata una terza: c'è chi mette un pizzico di sale. E contro tutte le aspettative, questa strana usanza sembra star prendendo sempre più piede. Vediamo di cosa si tratta.

L'idea - o blasfemia, fate voi - è stata diffusa per la prima volta dall'utente di Twitter BirdRespecter, che ha affermato ai suoi follower che: "un pizzico di sale nel caffè nero rimuove quasi completamente l'amarezza. Pensavo fosse una cosa nota fino a quando il mio collega non mi ha guardato come se avessi fatto una cosa strana".

Si tratta dell'ultima sciocchezza nata sul web? Non proprio! "La tua lingua ha un sacco di recettori del gusto [...] e quello che sta facendo è rilevare gli ioni di sodio che attraversano una membrana, provando la sensazione di sale. Con esso, però, provi anche alcuni effetti sinergici", afferma lo YouTuber e il barista James Hoffman. "Generalmente il salato può amplificare la dolcezza, per esempio, e può anche mitigare o ridurre l'amarezza."

Non cadete dalla sedia gentili lettori, ma gli studi hanno confermato che ciò è vero (c'è anche chi starnutisce dopo la bevanda). "L'apparente capacità di aumentare l'intensità di altri sapori desiderabili è sconcertante poiché praticamente tutti gli studi psicofisici pubblicati mostrano che il sale sopprime o non ha alcun effetto su altri sapori", ha scritto un team su Nature nel 1997. "Il sale filtra il sapore in modo tale quelli sgradevoli (come l'amaro) siano più soppressi di quelli gradevoli (come la dolcezza)."

Ok, anche se gli studi hanno ragione non vuol dire che da oggi in poi inizieremo a mettere il sale nel caffè (non è molto salutare)... anche perché chi lo beve amaro lo fa perché apprezza il sapore! In alternativa esiste lo zucchero proprio per questo motivo.